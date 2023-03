JUHTKIRI | Kui paljudel teist on kodus raamaturiiul alles? Millal ja mida sealt viimati loeti?

Keel on kui elusorganism, mis areneb ja muutub. Koos sellega teisenevad ka reeglid. Vahel aga nii kiiresti, et tekib segadus – kuidas nüüd õigem olekski? See ongi toonud kaasa omajagu paksu pahandust õigekeelsussõnaraamatu ja veebipõhise sõnastiku vahel. Eesti Keele Instituudi (EKI) keelevabadusi rõhutav suund on parajaks pinnuks keeletoimetajate ja -õpetajate silmas. Sõnaveeb on üldiselt tore asi, aga mõnd keeletoimetajat nörritab, et seal pole nii selgelt välja toodud, kuidas on soovitatav mingit sõna kasutada. Nii et keeleõppijal on raske kehvemal ja paremal variandil vahet teha.

Tegelikult on probleem märksa suurem kui mõne maa nime kirjutamine, võõrsõnade kirjapildi lihtsustumine või suur ja väike algustäht. Üleilmastumise tuurides on kadumas meie enda ilus emakeel kui selline. See, et lapselapse slängi tuleb vanaemade asemel juba emadele-isadele tõlkima hakata, võib algul tunduda ju naljakas, aga hiljem teeb nukraks.

Mis siin siis aitaks? Ega häid retsepte olegi. Esmalt tuleks luua paremaid tingimusi, kuidas sedasama meie enda emakeelt rohkem kasutada. Parim selleks on vana hea lugemisoskuse arendamine. Selle kaudu levib ja kinnistub keeletaju ehk sisemine veendumus enam-vähem õigesti kirjutada. Just see on edasises elus kõige olulisem, mitte niivõrd vältevahelduste täpne teadmine.

Lugemisharjumuse kaost on räägitud aastaid. Samas on igal põlvkonnal olnud oma kultusteosed, mis on näidanud, et kuuldused raamatute surmast on kõvasti liialdatud. Kool saab lugemise maailma anda vaid uksed, õpetada ja õhutada lugemisoskust nutikalt valitud kohustusliku või soovitusliku kirjanduse kaudu maitsma. Edasine tuleb noorel inimesel endal teha.

Täpsemalt – kodul teha. Üks olulisemaid on siin isiklik eeskuju. Kui paljudel teist on kodus raamaturiiul alles? Kui paljud võtavad ehk õhtul voogedastusplatvormi või teleka asemel ette raamatu ja loevad? Või loevad ette – lastele unejutuks, vahest ka kallitele niisama meelelahutuseks?