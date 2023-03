ROBOT APTEEKRIKS: Raplas saab nüüd rohud kätte ka automaadist

Seadused lubavad praegu robotil tegutseda vaid tavalise apteegi juures ja lahtiolekuajal. Raplas Ristiku keskuses Benu apteegi kõrval seina sees on nüüd kolm ekraani, mille kaudu saab ravimeid osta. Mariann (19) valib esimeseks tooteks valuvaigisti, mida on ka varem kasutanud. Aparaati sisestab ta „ibu“ ja leiab kaks pakendit, 10 ja 30 tabletiga ibuprofeeni. Ta valib välja väiksema pakendiga toote ja teeb apteekrile videokõne. Natuke tuleb oodata, et spetsialist ilmuks ekraani ülemisse nurka. Ilma veebiapteekri nõustamiseta ostu sooritada ei tohi.