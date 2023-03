Politico: Katarilt tasuta lennupileteid saanud Henrik Hololei lahkub ametist

Politico kirjutab Hololei teemal uuesti esmaspäeval ilmunud artiklis, kus tuuakse välja, et Hololei vastutab täielikult. Nimelt ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja Politico ajakirjanikule, et Hololei oleks ise pidanud jälgima, kas tema tegevus on eetiline või mitte. „Praeguste reeglite järgi peavad direktorid ise jälgima, et säärane reisimine ei tekitaks huvide konflikti,“ lausus pressiesindaja väljaandele esmaspäeval. Lisaks teatas pressiesindaja, et toona tundis Hololei, et säärane reisimine on igati okei.