REPLIIK | Jaan Kundla: teen ettepaneku seadusandjatele seadustada ühiskondlik liiklusinspektorite võrgustik

Eriti silmatorkav on olukord Aia tänava alguses, kus nii autode kui jalakäijate liiklustihedus on eriti suur. Tallinna linnavolikogu hoone kõrval keelab mootorsõidukite peatumise vastav keelumärk ööpäevaringselt, kuigi põhjendatud oleks see ainult volikogu töötamise ajal. Ka keelumärgi nähtavus on halb, sest liiklusmärgi paigutus pole autojuhtidele soodne, kuna samal ajal peab autojuht jälgima jalakäijaid. Munitsipaalpolitsei, kes peab kontrollima parkimise korralduse täitmist, lööb käega, sõnades, et parkida on ju vaja.