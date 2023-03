Ideed väikese magamistoa stiilseks sisustamiseks

Tõhus paigutus

Väikeses magamistoas tasub rõhku panna praktilisusele. Korraldage mööbel nii, et kõik oleks omal kohal. Asetage suurem osa mööblist ainult ühe seina äärde, eelistatavalt selle, mida näete vähem. Püüdke ka vähendada esemete arvu, kasutades leidlikult praktilist ja multifunktsionaalset mööblit.

Voodi asukoht on väga oluline. Magamistoa suurima mööbliesemena on sellel suur mõju ruumi väljanägemisele ja kasutusmugavusele. Sageli määrab väikestes tubades voodi orientatsiooni selle suurus, kuid kui teil on valikuvõimalus, pidage silmas sümmeetriat. Voodi on soovitav paigutada põhiseina keskele ja võimalusel tagada, et see ei blokeeriks aknaid.

Kasutage seina maksimaalselt ära

Kui magamistoas on ruumi vähe, on oluline hoida põrandat võimalikult puhtana, et tuba näeks suurem ja vähem segane välja. Selle asemel, et lisada tuppa seisvat mööblit, kasutage avatud seinapinda! Voodi kõrvale ja kohale saab paigaldada garderoobikappe, mis võivad olla nii riiulid kui ka sahtlid, mis annavad nii stiili kui ka funktsionaalsuse.

Sobiv voodipesu

Mõned magamistoad on nii väikesed, et seal ei ole eriti ruumi millegi muu jaoks peale voodi. Sel juhul on kvaliteetne voodipesu ja voodikatte kasutamine hädavajalik, sest need loovad hubase ja külalislahke ruumi.