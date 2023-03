 Tagaotsitavat Eesti jalgpallurit ootab kohtu otsusel vahistamine

Viru maakohtu määruse alusel lükati edasi Svjatoslav Jakovlevi suhtes esitatud erakorralise ettekande arutamine ja ta kuulutati tagaotsitavaks. Kohus kohaldas Jakovlevi suhtes tõkendit vahistamine, selgitas Viru maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlich Õhtulehele. Vahi alla võetakse Jakovlev kinnipidamise hetkest.

Kohtulahendi kohaselt süüdistatakse Jakovlevi selles, et ta viis 2019. aasta 2. oktoobril Mercedes-Benzi autoteenindusse remonti. Kaks päeva hiljem masinale järele minnes avaldas ta teeninduse esindajale, et 410 euro eest tasub osaühing, millega Jakovlev pole kunagi seotud olnud. Talle esitati süüdistus kelmuses. Kuna Jakovlevil oli mitu korduvat rikkumist, kus ta on juhtimisõiguseta Narvas autot juhtinud ja ta oli katseajal, mõisteti karistuseks 11 kuud ja 27 päeva vangistus, mis asendati 357 tunni üldkasuliku tööga. Talle määrati kontrollnõuded. Alates 8. märtsist on Jakovlev tagaotsitav- politsei teatel ei ilmunud Jakovlev õigeaegselt kriminaalhooldaja juurde.

Peterburi Zeniti akadeemiast tuule tiibadesse saanud, Eesti meistriliigas Jõhvi Lokomotivi, Narva Transi ja FC Levadia eest kokku 96 mänguga 12 väravat löönud Jakovlev sai ka kõikvõimalike Eesti noortekoondiste eest kirja 30 kohtumist.