Kohus peab uuesti Brigitte Susanne Hundi hüvitisenõuet arutama

Hagiavalduse kohaselt rikkus kostja hageja au ja head nime, avaldades „Õhtulehe“ võrguväljaandes ilmunud artikli „GALERII | Brigitte Susanne Hunt tähistas 24. sünnipäeva suurejoonelise peoga“ kommenteerimise alal kommentaari: „rahakott on kahe jala vahel“. Harju maakohus jättis hagi rahuldamata, maakohus leidis, et lauses „rahakott on kahe jala vahel“ on põimunud väärtushinnang ja faktiväide. Mullu jättis apellatsioonkaebuse rahuldamata Tallinna ringkonnakohus. Hundi esindaja pöördus Riigikohtusse, kes märtsis tühistas kohtute otsused materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu ja saatis asja samale maakohtule uueks läbivaatamiseks..