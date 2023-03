JUHTKIRI | Kriis, milles elada?

Aegade hämarusest kaigub esile kunagise peaministri Andrus Ansipi hääleke – kui see on kriis, siis sellises kriisis tahakski elada. Kuulates Eesti Panga rõõmsas toonis värsket majandusprognoosi – kõige hullem on möödas ning tulevik on helgem, aga majanduses on ikkagi langus – on iroonilisevõitu paralleelid kerged tekkima.