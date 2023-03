SÕJAKOKKUVÕTE | Muumid ei lähe Moskvasse

Sõjablogijate seas levivad kõlakad, et Vene armee vallandas ning vahetas välja sõjaväeülemad paikades, kus pole märkimisväärset edu saavutatud.

Ungari kiitis heaks Soome ühinemise NATOga. See lõpetas Viktor Orbàni võimupartei Fideszi kuudepikkuse venitamise. Alliansi liikmetest on nüüd Türgi ainus, kes pole Soome liitumistaotlusele jaatavalt vastanud. Rootsi NATOga ühinemise seaduseelnõu pole aga Ungari parlamendis edasi liikunud ning ka Türgi pole seda heaks kiitnud.

Soome firma Moomin Characters lahkub Venemaa turult. Muumitrollide looja Tove Janssoni pärijatele kuuluv ettevõte, mis toodab mänguasju, tasse, rõivaid ja muudki muuminänni, keeldus seal tootelitsentse uuendamast. Põhjuseks toodi nii sanktsioonid kui ka omanike isiklikud väärtused. Vene laste seas on muumid väga populaarsed. Meduza kirjutab, et eelmisel nädalal pidanuks Moskvas toimuma muumide kevadfestival, ent litsentside puudumise tõttu ei saanud seda korraldada. Eks näis, kas Venemaal luuakse nüüd oma piraatmuumid – nii nagu vahetati välja Vene turult lahkunud kiirtoidukett McDonald's restorani Вкусно и точка vastu, millel on sarnane logo.