SAESAARE JÄRV MINEMA: Taevaskoja elanikud kahtlevad keskkonnaameti lubadustes

„Mis see riik see on, millel pole pikka plaani. Kui järgmisel aastal kirjutan projekti ja saan raha, et teha järvel sõitmiseks laev, siis ülejärgmisel aastal lõhub riik tammi ära,“ ei ole Põlvamaal turismitalu pidav Priit Trahv rahul keskkonnaameti plaaniga kaotada Taevaskoja kõrval laiuv Saesaare paisjärv.