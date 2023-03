Tapmises süüdistatav: „Lõin teda kogemata kirvega pähe.“

Tapetud Sergei oli Alik Bolšakovi (51) kallal ilkunud, et too on oma pruudi Violla Ivanova (46) tuhvlialune ja teeb, mida too käsib. Ehkki nende vahel oli paksu verd muudelgi põhjustel, ei võta Bolšakov sõbra tapmist omast. Ta möönab küll, et peksis kaaslast kirve tömbi otsaga, kuid näitab süüdistavalt hoopis kolmanda kohtualuse Ruslan Polištšuki (52) poole.