Eestlanna Nashville'is: „Poeg ütles, et ei karda kooli minna, kuid siiski, raske uskuda, et selline asi meie linnas toimus...“

Eestlanna Raili on Nashville'is elanud 1995. aastast. Selle nädala esmaspäeval raputas linna – Raili rõhutab, et üht turvalist ja rahulikku naabruskonda – kohutav tragöödia. Kirikukooli endine õpilane lasi maha kolm kooli töötajat ja kolm üheksa-aastast last. Railile on veretöö asupaik tuttav, ta on kirikust lugematu arv kordi mööda sõitnud. Tulistamisest saab täpsemalt lugeda SIIN.