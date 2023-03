KESKKONNASÕBER INDREK VAINU: kliima soojenemine on Soomaale toonud kuuenda aastaaja

Loodusmatku korraldav keskkonnaaktivist Indrek Vainu nendib, et viimasel kümnekonnal aastal on Pärnu- ja Viljandimaa piiril asuval Soomaal tekkinud ühe suure kevad-talvise üleujutuse asemele varasemast rohkem väiksemaid. Ta leiab, et üks selle põhjusi võib olla suurem energiahulk looduses ehk rahvakeeli kliima soojenemine.