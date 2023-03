ROMULA KESET LINNA? Tartu kesklinnas vedelevad hüljatud

„Praegused rattahoidjad on ebaõnnestunud kujuga, pargid ära ja paari tunni pärast ratas libiseb maha,“ kurdab Mart, kes Rüütli tänaval tööle väntab. Ka ruumipuudust on ta märganud. Kui ta üheteistkümne paiku linna jõuab, siis suvisel ajal on vaba kohta kaherattalisele raske leida. Küüni tänavale Mart ratast jätta ei taha. „On küll linnavalitsuse maja ees, aga mulle tundub, et inimesed käivad mööda ja kui ette jääb, löövad jalaga.“