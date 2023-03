SUUR ANALÜÜS | Keskerakondlane, tahad oma parteid hävitada? Vali siis Kõlvart esimeheks

Keskerakondlaste kihk Jüri Ratas kõrvale lükata on mõistetav. Alates tema esimeheks saamisest on tsentristide valimistulemus muudkui kahanenud. Iga poliitvaatleja võib öelda, et Ratas on eksinud. Korduvalt. Tõenäoliselt mõistab ta seda isegi. Ometi oleks Kõlvart veelgi kehvem valik.