VASTUKAJA | Sotsid täidavad riigieelarvet: kes ei tahaks kõrgemat palka! Miinimumpalk olgu 1200 eurot, kasumlikud ettevõtted panustagu enam

Küll aga kulude vähendamine tähendaks seda, et niigi alarahastatud tervishoiu ning kõrghariduse valdkonnad saaks veel ühe hoobi, millest neil oleks raske taastuda. Ning nagu õigesti märkas Lauri Uudam Õhtulehes, puudub Kaja Kallasel kärbeteks mandaat. Kuigi reformierakondlaste suust on pigem kõlanud konstateeringud kärpimise möödapääsmatusest, siis tegelikult on olemas ka teistsugune võimalus.