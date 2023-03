Kas võimuliit on abieluvõrdsuses kokku leppinud? Kallas: Reformierakond toetab kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist

Kaja Kallas ütles, läbirääkijad võtavad rida-realt, kuidas riigieelarvet paremasse seisu saada. Neid asju paraku ei saa samamoodi raporteerida, nagu seniseid sisuküsimusi, mis raha ei nõudnud, lisas Kallas.

ERRist küsiti, millised on erakondade seisukohad seoses abieluvõrdsusega. Kallas vastas, et seda on põgusalt arutatud, aga arutelud jätkuvad. Reformierakond toetaks kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist. Kallas ütles, et riigikogus pole hääli võtmaks sammu edasi. Lauri Hussar lisas, et Eesti 200 toetab abieluvõrdsust, kuid põhjalik arutelu seisab tõepoolest veel ees. Lauri Läänemets ütles, et nende programmis on nii kooseluseaduse rakendusaktid kui ka abieluvõrdsus sees ehk neil on mandaat mõlemaks.

Koalitsioonilepingu allakirjutamise kohta ütles Kallas, et see toimib samal päeval, kui riigikogu koguneb esimest korda. Ajakirjanduses kõlanud 10. aprill tuli tallegi üllatusena. Ministrikohtade jaotusega ja kandidaatide leidmisega ning kinnitamisega erakondade volikogude poolt läheb aega. Kallas soovis 1-2 päeva ministrikandidaatide nimesid ette teada, et anda oma hinnang. Ametikohtade aruteluni jõutakse kõige lõpus, kui sisulised kokkulepped on olemas. Kallas ütles, et neil on visioonid ministeeriumite ümberkujundamiseks, kas mõnes ministeeriumis peaks olema üks või kaks ministrit.