SOODLA VEEHOIDLA LUKKU?! Kaitseväe harjutusväljaku laienemine nõuab oma: „Tahame, et meie elukeskkond jääb!"

Loora Kuus elab Soodla veehoidla lõunakaldal. Viimased 15 aastat on ta laenutanud nautlejatele või kalameestele paate. Kas seda saab ka lähitulevikus teha, on omaette küsimus. Riik tahab 2015. aastal avatud Soodla harjutusväljakut eriplaneeringuga laiendada, et koostöös NATO üksustega saaks soomusmasinatega väljaõpet teha, muuhulgas lasta suurtükkidega Soodlast kaitseväe keskpolügooni sihtmärgialale. Plaanide praeguste versiooni järgi võtaksid militaristid kogu veehoidla ümbruse enda taktikepi alla. See tähendab, et tsivilistel sinna enam asja pole.