NURSIPALU KORDUB? Soodla harjutusväljaku laienemine ähvardab neelata paisjärve. „Tahame, et meie elukeskkond jääb!“

„Elan siinsamas kaldal, praegu palgid vapuvad ja katus nagiseb. Õnneks on tugevamad pakettaknad, need ei klirise. Kuskil juba on pildid, et klaasi tulevad mõrad!“ räägib Soodla veehoidla kõrval elav Triinu Allipere. Ta vaatab kasvava murega kaitseministeeriumi plaanile laiendada olemasolevat harjutusväljakut.