Politico väitel skeemitab Eesti Ukraina abifondiga. Kaitseministeerium: „Artikkel sisaldab valet.“

Venemaa agressioon Ukrainas innustas Euroopa Liidu liikmesriike Kiievile sõjalist abi andma. Seda toetust on neile riikidele Euroopa rahurahastu (EFP) nime kandva ühisfondi abil juba osaliselt hüvitatud. Ent nüüd kerkis õhku süüdistus, et Eesti on teiste liikmesriikide arvelt skeemitanud. Nimelt vestles Politico seitsme anonüümse Euroopa liidu diplomaadi ja ametnikuga, kes väidetavalt avaldasid väljaandele salajast infot. Õhku kerkis süüdistus, et just Eesti uuendab oma relvaarsenali teiste liikmesriikide kulul ja saadab samal ajal vanu sõjavahendeid Ukrainasse.