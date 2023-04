Ajatud disainiikoonid nüüd tulevikukindlad: Bang & Olufsen toob turule Beosound A9 ja Beosound 2 uue põlvkonna kodukõlarid

Bang & Olufsenil on rõõm esitleda uue põlvkonna kõlareid Beosound A9 ja Beosound 2. Need kaks kodukõlarit liituvad Bang & Olufseni tulevikukindlate toodete valikuga kuulsal Mozarti tarkvara platvormil ning on nüüd lisaks saadaval uutes toonides – must antratsiit, kullatoon ja naturaalne viimistlus.