VASTUKAJA | Tanel Kiik: Keskerakond peaks maailmavaatest ja nimest loobuma? Pidage vähe hoogu, seltsimehed unetud!

Keskerakond on Eesti poliitikas, et jääda ning me ei vaheta oma aateid poliitiliste tõmbetuulte mõjul. Meil on olnud kergemaid ja raskemaid aegu, kuid Keskerakonna vajalikkus ja olulisus pole kuskile kadunud. Täna peame ühiselt pingutama, et opositsiooniliidri roll võtta ning oma kandepinda ühiskonnas laiendada. Jah, me oleme teinud vigu ning järjestikused kriisid on mõjunud erakonnale negatiivselt, kuid vajadus hooliva ja inimkeskse poliitika järele on praegu suurem kui kunagi varem.