KADUMINE PARADIISIS: mis juhtus eestlasega, kes koos purjekaga jäljetult haihtus? „Kui pean põhja minema, siis lähen.“

On 2019. aasta 11. juuni pärastlõuna. Kell näitab umbes üks, kui Hiiumaal Roosi talus heliseb järsku telefon. See, mida Margus Saar (mitte ajada segamini telediktorist nimekaimuga – H. M.) telefonile vastates kuuleb, on kõike muud kui tavapärane.

„Kas te elate veel?“ küsib murelik hääl telefonis.

Helistatakse merepäästekeskusest. Äsja on nad saanud hädasignaali Saarele kuulunud jahilt. Olgugi et signaal tuli Kariibi merelt, jõuab see satelliidi kaudu kiiresti ka Eestisse.

„Me näeme, et te hakkate põhja vajuma,“ teatab helistaja veel.

Ent Saar on kuiva jalaga maal ja ilmselgelt pole ta merehädas. Aga ta aimab, kes on.

****

Sellest reisist pidanuks saama Andreas Sipsakase elu suurima unistuse täitumine. Ent tema lähedaste jaoks sai sellest ainsa hetkega õudusunenägu, mille sarnast ei osanud keegi karta.

Üksikuitajast Andreas armastas alati seiklusi. Eriti selliseid, mis on ühel või teisel moel merega seotud. Mingi seletamatu vägi oli teda alati laiale merele tõmmanud. Kui pikka aega tundus ümber maailma purjetamine kättesaamatu unistusena, siis 2018. aasta lõpus ootamatult lahti rullunud sündmused muutsid kõike.