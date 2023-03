Oleg Samorodni | Kui Zelenskõi kaotab sõjajärgsed presidendivalimised, siis võrreldakse teda mitte Reagani, vaid Churchilliga

Kui Volodõmõr Zelenskõi teatas, et kandideerib Ukraina presidendiks, võtsin seda uudist väga skeptiliselt. Mulle tundus, et terava vastasseisu ajal Venemaaga peaks Ukraina riiki juhtima praktilises poliitikas kogenum inimene. Zelenskõi ja Reagani võrdlus ei tundunud mitu aastat tagasi piisavalt veenev. Jah, Reagan oli samuti kunagi näitleja. Kuid temast sai USA president alles pärast seda, kui ta oli kogunud ulatuslikke kogemusi poliitilises tegevuses. Zelenskõil polnud sellist kogemust. Ja see oli õigustatud mure.