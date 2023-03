Juhtkiri | Gaasileke kontrollis meie valmisolekut

Aga kui päästeamet raporteerib, et saatis välja sõnumi kõikidele ohualas viibinud inimestele, kuid ei huvitu, kas sõnum tegelikult ka õigel ajal pärale jõudis, siis on tegu olukorraga, kus vasak käsi ei tea, mida parem käsi teeb. Loodetavasti tehakse sellest vajalikud järeldused, kuna vigadest ju õpitakse. Sest Ukrainas toimuva sõja valguses on igasugune valmisolek enam kui vajalik. Samuti on inimeste meeled teravdatud ning ükskõik milliseid ohuolukordi võetakse väga tõsiselt.