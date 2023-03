SÕJAKOKKUVÕTE | „Kreml võttis Valgevene tuumapantvangiks.“

Organisatsiooni sõnul oli ta ülejäänud meeskonnale üha kättesaamatum. Viidati muulegi infole, mis Harri kohta laekus. Teda tänati siiski senise töö eest ja annetajatele lubati, et mingisugust raha väärkasutamist ei ole olnud. Põllu selgitas, et temast levivad videod, kus ta ütleb purjuspäi kohatuid asju, sealhulgas rassistlikke märkusi. „Ma ei saa muuta seda, mida ma ütlesin, nii väga kui ma seda tahaksin. Ma olin purjus, arvasin, et olen sõpradega (see ei muuda fakti sellest, mida ma ütlesin), kuid see ei olnud ilmselgelt nii. Olen segarassilise tütre uhke isa ja selles kontekstis olid mu sõnad rumalad ja andestamatud! Olen alati austanud kõiki inimesi, olenemata nende nahavärvist, rassist, seksuaalsest sättumusest jne... ja olen alati püüdnud olla see, kes seisab nõrgemate eest. Ma ei ole rassist! Purjus ja loll küll... videos ütlesin solvavaid ja vastikuid asju, olen süüdi!“ kirjutas mees.

Vladimir Putin teatas, et on sõlminud kokkuleppe Valgevenega sinna tuumarelvade paigutamiseks. Ta lisas, et Venemaa on kohale saatnud juba kümme lennukit, mis on võimelised kandma taktikalist tuumarelva. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul tegi Putin otsuse Valgevenesse tuumarelvad paigutada ilmselt juba enne ukrainlaste ründamist möödunud aasta veebruaris. Ukraina presidendi julgeolekunõunik Oleksi Danilov kommenteeris, et Kreml on Valgevene tuumapantvangi võtnud. Samas kirjutab The Guardian, et Putini bravuurikas teadaanne ei pruugi nii tulemuslik olla. Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka võis küll tuumabaasidega nõustuda, ent sellest, et keegi neid sinna rajaks, eriti märke ei paista. Venemaa presidendi sõnul saab projekt valmis 1. juuliks, ent see eesmärk ei näi praegu saavutatav olevat.