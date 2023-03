26 HUKKUNUT! „Kui jumal kah kambas on, küll me kõik taastame.“

„Majad on läinud. Bensiinijaamad puruks. Puud ja elektripostid tõkestavad igal pool ligipääsu. Hulkuvad loomad. Inimesed uitavad mööda tänavaid, ilmselgelt on nad šokis. Väga palju oli kohapeal neid, kes appi tulid,“ kirjeldas tormikütt Edgar O'Neal juhtunut hommikusaates „Good Morning America“. Tornaadode jäädvustamine on temasuguste tormientusiastide hobi. Kuid paraku näeb ta looduse vaatemängu kõrval kohutavat hävingutki. Tormikütt Stephanie Cox kirjeldas nähtut BBC-le kui koletist, mis üürgas lähenedes nagu rongipasun.