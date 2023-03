Tallinna kesklinna gaasilekke valguses: kuidas õnnetusest aimu saada?

ASi Gaasivõrk juhatuse esimees Triinu Tamm selgitab, et torustikus olev maagaas on tugevalt odoreeritud just lekete tuvastamise eesmärgil. Seetõttu tunneb gaasiavarii koheselt ära ebameeldiva lõhna tõttu.

Tamme sõnul on oluline säilitada rahu, evakueeruda hoonetest ja suletud ruumidest ning mitte tekitada sädet. Kindlasti ei tohi gaasilekke korral suitsu läidata. Maagaasi ja õhu segu on plahvatusohtlik, kui maagaasi on õhu segus ligikaudu 5–15%, seega on plahvatusohu vahemik võrdlemisi väike.

Lühiajaline kokkupuude maagaasiga väikestes kogustes ei ole Tamme sõnul tervisele kahjulik. Keskeltläbi juhtub suuremaid gaasiavariisid kord aastas. Üldjuhul on põhjuseks ehitustööd, kus kaevamise käigus vigastatakse gaasitrasse.