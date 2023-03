Karilaid kinnitas kohtus: Hillar Teder on Keskerakonnale andnud ainult maailmavaatelisi annetusi!

Harju maakohtus jätkus nn Porto Franco kohtuasi, kus süüpingis istuvad ärimees Hillar Teder, poliitik Mihhail Korb ja MTÜ Eesti Keskerakond. Prokuratuur süüdistab asjaosalisi mõjuvõimuga kauplemises. Esmaspäevasel istungil astus tunnistajapinki Jaanus Karilaid, kellel paluti meenutada aega, kui ta Hillar Tederi käest raha lunis. Karilaid on ütlustes poliitikule kohaselt väga sujuv ning prokuröri küsimused teda rööbastelt välja ei aja. Poliitik ütleb, et raha küsis küll, aga teeneid vastu ei lubatud ning vastupidine jutt on vale.