FOTOD | TEGIJA JOOKSUS! Hooletu sahamees raius metsa kirve asemel lumega

Sündmuskohal avaneb nukker vaatepilt: keegi on lund koristades nii hoogu läinud, et tõenäoliselt lageda platsi äärde paigutuma pidanud lumehunnikud on jõudnud hoopis metsa vahele. Suisa nii jõuliselt, et puudel oksad maas ning mõni puutüvi suisa ära murdunud.