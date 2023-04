VAATA JÄRGI: ainult üks toidupood Eestis pole aasta jooksul hindasid tõstnud!

Sumena asutaja Oliver Sebastian Lambi sõnul on Sumena ainus toidupood Eestis, mis pole aasta jooksul hindasid tõstnud. „Saame kõik nii odavalt kätte – näiteks kui kellelgi jääb suurem partii lattu seisma, anname selle kauba ka ise inimestele poolmuidu edasi,“ ütleb Lamp.

Praegu on Sumena valikus 300 toodet alates maiustustest ja mahladest kuni kuivainete, ilutoodete ja lemmikloomatoiduni. „Elu on väga kalliks läinud, aga päästetav toit on tavapoe hindadest isegi kuni 90 protsenti soodsam,“ lisab ta.

„Meilt ostetakse kõik kiiresti ära – ükskõik kui suur partii läheb paari nädalaga kaubaks, sest hinnad on tõesti head. Näiteks kui Kalevi kommikarp või mandlid maksavad tavapoes kolm eurot, siis meil ühe euro kandis ja nende realiseerimistähtaeg isegi ei lähene „parim enne“ kuupäevale. Seepärast ostetakse meilt 3000–4000 Kalevi šokolaadibatooni tavaliselt ära poole päevaga. Samamoodi on meil müügil palju ökokaupa, mis tavapoes on muidu väga kallis,“ räägib Lamp.

„Parim enne“ ja sellele läheneva kauba ostmine säästab raha ja loodust

„Eestis raisatakse igal aastal 164 miljoni euro väärtuses ligi 167 000 tonni toitu, millest suure osa saaks tegelikult ära tarbida. Üldjuhul ei lange „parim enne“ tähistusega toidu kvaliteet või omadused veel kuid ja isegi aastaid peale tähtaja möödumist,“ selgitab Lamp.

Lamp lisab, et tihti inimesed ei tea seda ja viskavad ka kodus otstarbetult palju head toitu ära. „Meil on meeskonnas terviseeksperdid ning kõik poes müüdav kaup on kindlasti ohutu.“