Millised beebikaubad on ideaalseks kingituseks?

Beebikaubad heaks uneks

Uni on oluline nii täiskasvanutele kui ka beebidele. Laste nahk on õrn, seetõttu peaks kõik, mis nende nahaga kokku puutub, olema võimalikult naturaalsetest ja hea hingavusega materjalidest, mis on naha vastu õrn. Sellised uneaja beebikaubad on nii beebimadratsid, tekid, voodipesu kui ka erinevad pleedid. Paljud eeltoodud beebikaubad on valmistatud kas meriinost või bambusest. Aga on ka teisi häid materjale, mida kaaluda.