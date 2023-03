Igor Gräzin | Keskerakonna vajalikust nimevahetusest - milline saab olema partei uus nimi?

Andrus Ansipil ei olnud kerge iseloom ja selle mitmete joonte hulgas oli veel üks: oli ta siis ammune linnapea või peaminister, armastas ta tsiteerida teoreetilisi raamatuid ja autoreid, kelle vaadetel püsis Reformierakond: Francis Fukuyama, Fareed Zakaria, Keynes, Klaus… Tulemus oli see, et peaaegu iga saadik teadis kasvõi umbkaudu, milline on erakonna maailmavaateline alus. Sel ajal, kui näiteks sotsid armastasid itkuda Gini indeksit nimetades (mis näitab jõukuse jaotumise ebaõiglust), teadis iga aktiivne reformierakondlane seda, kuidas Gini indeksile vastav Lorenzi kõver välja näeb.