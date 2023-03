LILLE KODU JUBEDUSED | Sotsiaalministeerium avab laste peksmise taustu ja selgitab, kuidas seda tulevikus vältida

Kinnise lasteasutuse teenus, mida Lille kodu ühe teenuseosutajana kuni selle aasta märtsini pakkus, on mõeldud lastele, kes oma suure abivajaduse tõttu on endale või teistele ohtlikud. Kuivõrd tegemist on vabadust piirava teenusega, kuhu suunatakse laps kohtumääruse alusel, tuleb seda rakendada vaid juhul, kui kõik teised abimeetmed on ammendunud. Teenusele suunatakse üldjuhul aastaks ja vajadusel on võimalik teenusel olemist pikendada. Ka pikendamise otsus tehakse kohtu poolt. Teenus peab olema lapse jaoks turvaline ja toetav.