„JÄRGMINE PEATUS“ | Albaania – nagu Euroopa India, kus lehmad jalutavad tänaval, prügi on igal pool ja kaos liikluses

Anete tunnistab, et eeldaski juba enne reisi, et Albaania on justkui Euroopa India ning seal tuleb euroopalikust mugavustsoonist välja astuda. Samas on Albaanial väga palju erilist pakkuda, kui lasta end lõdvaks ja lihtsalt elamustel kanda. Saates on juttu näiteks kohalike igapäevasest kombest mööda promenaadi patseerida, masendavast keskkonnahoiust, mida arvestada ühistranspordi kasutamisel, albaania tantsudest, narkodiileritega kokku puutumisest ja palju muud.