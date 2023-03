OTSEBLOGI | Sõjauuringute instituut: Bahmuti ja Avdijivka vallutamiskatsetega teeb Venemaa endale karuteene

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kutsus ukrainlasi üles jätkama sõda, kuigi lahingutegevus on suures osas koondunud itta. Viimase 24 tunni jooksul on Zelenskõi kohtunud julgeolekuteenistuste, luure- ja kaitsejõududega, et arutada nende tugevdamist ja „valmistada ette vastavad sammud“. Ta lisas, et Ukraina on saanud Euroopa Liidult 1,5 miljardit eurot makromajanduslikku finantsabi.