JÄTA TEISTELE KA! Toidujagamiskapi klient: „Valge maasturiga proua võttis ükskord kaasa kaheksa torti!“

„Arvan, et ma mingil hetkel kindlasti vaatan, mis seal kapis on,“ pakub Purde tänava ühiselamusse hiljuti kolinud Mari. „Praegu pole jõudnud tegeleda.“ Teise kursuse üliõpilane Mari on aru saanud, et samal tänaval asuvasse toidujagamiskappi panevad tudengid kraami teiste tudengite jaoks.