PALJU SEGADUST: Liibanonis kehtib järgmistel nädalatel nii suve- kui ka talveaeg

Liibanoni peaministri kohusetäitja Najib Mikati teatas viimasel hetkel, et Lähis-Ida riigis algab suveaeg alles ramadaani (moslemite paastukuu) lõpus ehk aprilli teisel poolel. Sunniitide sekka kuuluv Mikati ei põhjendanud käiku, ent arvatakse, et ta soovib seeläbi ramadaani ajal oma populaarsust kasvatada. Kui kellaaeg jääb samaks, siis saavad moslemid paastu katkestada tund varem, kui see oleks võimalik suveaja puhul.