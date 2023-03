PINGED ON ÕHUS: Prantsusmaal korraldati järjekordne terav meeleavaldus. Politsei kasutas protestijate vastu pisargaasi

Prantsusmaa lääneosas toimusid laupäeval suured meeleavaldused, mille käigus avaldasid tuhanded inimesed meelt uue veehoidla rajamise vastu. Ehkki kõnealuse meeleavalduse näol pole tegemist n-ö pensioniprotestidega, on need omavahel kaudselt seotud. Protestides väljenduvad pinged ja ärevus viitavad sellele, et prantslased pole võimude tegutsemisega sugugi rahul.