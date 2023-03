LAURI LAATS | Keskerakond manööverdas end poliitilisse ummikseisu. Juttu eesti või vene tiivast ei maksa uskuma jääda

Esimese asjana tuleb selgeks teha, et kongressi kokku kutsumise soov ei kanna mingil viisil rahvuspõhist lähenemist, nagu seda on siin-seal väita püütud. Keskerakond on olnud ikka see rahvuseid ühendav poliitiline jõud, mitte vastupidi, mistõttu ei maksa karta või loota – kuidas keegi – et midagi sellist juhtuma hakkaks. Küll aga kannab kongressi kokku kutsumise soov põhimõttelist lähenemist ehk ausalt tunnistamist, et erakond manööverdas end poliitilisse ummikseisu.