Erakordne julmus abivajavate laste kallal: Rakvere Lille kodu töötajad peksid valimatult, söögi ajaks tebiti laps kinni, ühele ohvrile pandi rehv peale

Viru maakohus on AS Hoolekandeteenused Lille Kodu endised tegevusjuhendajad Anu, Liina ja Kätlini tunnistanud süüdi kehalises väärkohtlemises ning karistanud neid tingimisi vangistusega. Süüdistuse kohaselt väärkohtlesid Lille Kodus tegevusjuhendajatena töötanud Anu, Liina ja Kätlin süstemaatiliselt kinnises lasteasutuses teenusel viibivaid lapsi, põhjustades neile tervisekahjustusi, valu ja hirmu. Kõik alaealised olid erivajadusega ning nende põhivajaduste rahuldamine, toimetulek ja heaolu sõltusid Anust, Liinast ja Kätlinist.

Tänaseks jõustunud kohtuotsuses on kirjas hulgaliselt koledusi, mida Anu, Lina ja Kätlin korda saatsid.

Tuvastatud on, et Anu tõukas vannitoas üht last nii jõuliselt, et too kukkus peaga vastu seina ja sai peahaava. Söömise ajal haaras ta ühe lapse pea haardesse ja lükkas jõuliselt sõrmed suhu. Ka lõi ta ühte last korduvalt taldrikuga vastu käsi, lõi lapsi vastu nägu, tiris kõrvadest. Ühte last lõi ta 20 minuti kestel lusikaga ja lahtise käega vastu nägu ja suud, tõmbas söögi suust välja. Pärast söömist võttis ta kraanikausi juures seisval lapsel kuklast kinni ja hoidis tema pead kraanikausi kohale surutuna rohkem kui kaks minutit, selgub kohtuasjast.

Ühel korral teipis ta laua taga istuval lapsel käed randmetest selja taha kokku, pani talle suusamaski pähe nii, et silmaavad jäid kukla poole, jättes lapse abitusse asendisse istuma ligemale 10 minutiks. Ühel korral suruti õuealal enda mütsi maast üles võtmast keeldunud laps vastu maad- Anu istus lapse alakeha ja jalgade peale, Liina ülakehale. Nii hoiti last ligikaudu 13 minutit. Kui ohver püüdis pead tõsta, surus Liina pea vastu maad ja Anu pani jalgadele autorehvi ja surus seda vastu jalgu.

Kätlin sundis ühe lapse põlvili ogadega massaažimatile ning surus talle keharaskusega peale. Ühel korral käskis ta käelabasid vigastanud lapsel panna käed alkoholi sisaldavasse vahendisse. Kui laps seda valu tõttu ei teinud, surus Kätlin käed vahendi sisse tagasi. Ühte last lõi ta harjavarrega, teist taburetiga, ühele taldrikuga näkku. Ühe lapse lükkas Kätlin tooliga põrandale pikali ja hoidis tooli all.