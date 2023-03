Täna mälestatakse 74 aasta möödumist märtsiküüditamisest. Karis: see okupantide korda saadetud inimsusevastane kuritegu puudutas kogu Eestit

President Alar Karis kirjutab Facebookis, et luges hommikul oma ema päevikust üleskirjutusi: „Minu vanaisa ja vanaema olid talupidajad Haanjamaal. Et talupidamine ei suutnud suurt peret ära toita ega koolitada, ostsid nad veski Piusa jõel. Vanaisa suri 1940. aastal, vanaema küüditati Siberisse 1949. a. Pärast vanaisa surma jätkas veskipidamist onu Alfred. Küüditati 1949. aastal. Lapsi ei olnud. Siis aitas onu August vend Adolfil veskit pidada. Küüditati 1949. a. koos abikaasa ja kahe lapsega Siberisse. Emapoolne onu Endel küüditati 1941. aastal, tuli omal algatusel Eestisse tagasi ja küüditati 1949. a. uuesti koos naise ja kahe pojaga. Hukkus Venemaal heinatööl.“

„Märtsiküüditamise ohvreid mälestades tuleb täna kahjuks tõdeda, et Venemaa ei ole muutunud ning tahab jätkuvalt oma naaberrahvaid hävitada. Samas on Euroopa oma minevikust õppinud ja seisab koos NATO liitlastega ühtsena Ukraina kaitsel. Seekord tuleb agressor kindlasti vastutusele võtta, sest karistamatus viib vaid uute kuritegudeni. Ka märtsiküüditamise ohvrite mälestus nõuab meilt seda,“ ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg pressiteate vahendusel

„Rõõm on tõdeda, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus on juba astunud esimesed sammud Venemaa juhtkonna vastutusele võtmiseks, kuid pikk tee on kahtlemata alles ees. Usun, et saame hakkama, kui teeme koostööd, õpime minevikust ja hoiame tuleviku sihte silme ees,“ lisas ta.