OTSEBLOGI | Vene väed jätkavad tsiviilelanikkonna terroriseerimist, okupeeritud aladel otsitakse läbi inimeste kodusid

„Eestis on segane arusaam, et kõik mittevene rahvad Venemaal unistavad vabadusest ja vihkavad venelasi,“ lausub Aimar Ventsel, etnoloog ja sotsiaalantropoloog. „Tegelikult ei ole nii. Enamik neist inimestest on Venemaa kodanikud ja Venemaa patrioodid. Neile on selgeks tehtud, et suur kodumaa on ohus, sest lääs tahab seda tükeldada ja vallutada. Pole vahet, kas oled nanai, jakuut või Tveri venelane – propaganda on su ajud ära pesnud ja sa usudki kõike seda.“