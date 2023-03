Brigitte Susanne Hunt võitis kohtus teda laimanud kommentaatorit ja annetab hüvitise heategevuseks

Brrigitte Susanne Hundi esindaja Robert Sarve sõnul puudutab Riigikohtus teisipäeval jõustunud otsus kommentaare: „Miks ja mis liiki staar see Hunt on? Tundub nagu mõni kroonika või delfi ajudeta ajakirjanduse tibi. Näitab tissi ja tussi ning mõistus otsas. Ja miks teda üles klopitakse? Keda huvitab tema autoloks?“ ning „Lammas on kena ja pole üldse loll. Ei maksa iga värvitud planguga võrrelda.“