JUHTKIRI | Kellakeeramine koalitsioonileppesse!

Kellakeeramine on muutunud tahtmata üldrahvalikuks viha väljaelamise poksikotiks. Kevadine kellakeeramine on organismile sügisesest kurnavam, kuna ärkama peab varem. Igaühel on selle kohta midagi öelda – kes on kaks nädalat zombi, teine keeras juba kaks nädalat tagasi oma sisemise kella ära ja tunneb rahuldust, et uni enam päris kell 6 silmast ei lahku. Mõni aga mühatab, et juba jälle see soigumine. Lõpetage ära, elus on tähtsamaid asju!