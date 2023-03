SÕJAKOKKUVÕTE | Looduskaitsefond on Venemaal välisagent

Laupäeval kell 20.30 toimub iga-aastane nn Maa tund, mille käigus lülitavad miljonid inimesed kogu maakeral maailma looduse fondi (WWF) korraldatava ürituse raames tunniks ajaks välja tuled ja elektriseadmed. Maa tundi on peetud alates 2007. aastast, et julgustada inimesi mõtlema loodusele ja keskkonnale ning näitama oma hoolivust planeedi vastu. Putini pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et Kreml ei osale sel aastal, kuna WWF on „välisagent“. Otsus WWF selliselt lahterdada langetati sel kuul.

Kui eelmises sõjakokkuvõttes mainisime, et Ungari oma pinnal rahvusvaheliselt tagaotsitavat Putinit ei vahistaks, siis näiteks Armeenia, keda võib pidada Venemaa liitlaseks, teeks seda küll. Armeenia riigikohus otsustas, et rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) vahistamismäärusest tulenevad kohustused on riigi põhiseadusega kooskõlas. Euroopa poliitikaanalüüsi keskus nimetab Armeeniat Venemaa „pahuraks liitlaseks“. Kuu aega tagasi avaldatud artikkel lahkab selle „pahuruse“ põhjuseid, mida on erinevaid, kuid kõige selgem neist on see, et Moskva ei suuda enam Jerevanile tagada julgeolekugarantiisid nii, nagu ta seda varem vaat et ainuisikuliselt tegi. Armeenlased näevad, kuidas sõda Ukrainas Moskvat nõrgestab. Ukrainlaste suhtes on nende tunded mõnevõrra kahetised, mõned neist ei suuda leppida Kiievi toetusega Aserbaidžaanile 2020. aastal. Samal ajal kui Venemaa Armeenia vana vastasega ühist keelt otsib, üritab Armeenia ise lappida suhteid oma teise keerulise naabri Türgiga. Kui Türgit tabas maavärin, saatis Jerevan sinna appi oma päästjad. Samuti tunneb Armeenia süvenevat huvi sidemete vastu Euroopa Liiduga. Hääletusi ÜROs jälgis rahvas suure ärevusega, kirjutas ajakiri New Eastern Europe. Hirm oli „valesti“ hääletamise ees. Armeenia lõpuks ei hääletanudki, tõmmates endale kriitikat, isegi üleskutseid suhtuda riiki samamoodi kui näiteks Valgevenesse.