KLIIMAKELL TIKSUB: „Fossiilkütuste firmad teenivad miljoneid! Meie aga peame oma kodudest lahkuma.“

Kui palju jagub inimkonnal veel aega ja lootust, et vältida pöördumatute tagajärgedega kliimakatastroofi? Äsja avaldatud mahuka uurimistöö järgi mitte eriti. Tegelikult oleme seatud sihtidega juba graafikust maas ning kui riigid ei võta end kiiresti kokku, on tagajärjed teadlaste sõnul tõsised. „Ajapomm tiksub, aga see raport on juhis selleks, kuidas seda kahjutuks teha. See on ellujäämisjuhend inimkonnale,“ lausus valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) sel nädalal avaldatud dokumendi kohta ÜRO peasekretär António Guterres.