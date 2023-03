Nahkhiir on üks väheseid imetajaid, kes inimest ei karda: üks isend valis talvituspaigaks vetsupoti!

Äsja lõppes veretu jaht nahkhiirtele, mille käigus loodushuvilised kodanikud käsitiivalisi loomakesi mobiilidega pildistasid ning neid määratlesid. Uskumatu on aga, et siiani on löömata 1987. aasta ametlik rekord, mil üks rõngastatud superhiir Võrtsjärve äärest Rotterdami välja põrutas.