E-TEENUSE NEEDUS: vanamemm kardab, et ta on surmani universaalteenusele mõistetud

Mullu sügisel lülitas Eesti Energia kõik elektritarbijad universaalteenusele. Kes seda ei soovinud, pidi sellest eraldi teada andma. Turbulentses majanduses on too teenus muutunud aga mõttetult kalliks ja energiafirma ärgitab inimesi sellest loobuma. Samas on palju selliseidki, kellel napib oskusi ja võimalusi, et elektrooniliste kanalite kaudu suhelda. Ainus Eesti Energia klienditelefon on aga pidevalt hõivatud.