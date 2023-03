PÕLINE EESTI NAISTEPÄEV! Pärimuskolumnist Liisa Kaasik õpetab esiemade kombeid, kuidas marjapunapäeval igas mõttes viljakas tulevik kindlustada

Kas teadsid, et kevadkuus tähistati Eestis ja meie naabermaades naistepäeva juba palju sajandeid, enne kui see tänapäevases vormis tuntuks sai? 25. märtsil on marjapunapäev, paastumaarjapäev, kapsamaarjapäev – see on põline naistepäev, kevade alguse ja viljaka väe tärkamise püha. Päevaga seotud tavad on suunatud kevad-suviste tööde ja tegemiste edemisele, aga ennekõike naiste tervisele ja heaolule.